21. AZK – Ivo Sasek: Synergische Geisteskraft

21. AZK – Ivo Sasek: Synergische Geisteskraft

Freigeschaltet am 12.08.2025 um 11:38 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38377) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38377) / Eigenes Werk

Ivo Sasek eröffnet die 21. AZK mit einem mitreißenden Aufruf zur schöpferischen Proklamation. Er zeigt, wie wir synergisch Lüge und Unterdrückung entmachten, in dem wir Tag für Tag unsere innerste Willenskraft zusammenschließen. Das ist wichtiger denn je! Denn weltweit stehen die Aufklärer nicht nur im Kampf um Wahrheit, sondern stehen auch im Widerstand gegen Geistesmächte der Bosheit und des Todes.

Lass dich von der Energie anstecken und sei Teil einer Bewegung, die mit Geisteskraft die neue Welt zum Blühen bringt. [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

