NRW-Wahl: Immer mehr AfD-Tote!

Kurz vor den Wahlen in NRW gibt es eine Todeswelle bei der AfD - gestern noch vier-, heute schon sechs Tote. Zu dieser "statistischen Auffälligkeit" haben sich nun auch Alice Weidel und sogar Elon Musk geäußert. Was ist passiert und welche Erklärungen gibt es? Dominik Reichert und Paul Klemm haben alle Informationen.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV