Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet NRW-Wahl: Immer mehr AfD-Tote!

NRW-Wahl: Immer mehr AfD-Tote!

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 14:13 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Kurz vor den Wahlen in NRW gibt es eine Todeswelle bei der AfD - gestern noch vier-, heute schon sechs Tote. Zu dieser "statistischen Auffälligkeit" haben sich nun auch Alice Weidel und sogar Elon Musk geäußert. Was ist passiert und welche Erklärungen gibt es? Dominik Reichert und Paul Klemm haben alle Informationen.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fuder in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige