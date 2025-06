COMPACT gegen Regierung: So war der 1. Tag!

Nun ist es soweit und es geht um Alles oder Nichts! Kann COMPACT verboten werden? Vor Gericht wird ab heute entschieden, ob die Meinungsfreiheit in Deutschland nur in Teilen oder sogar mit Zustimmung der Judikative gänzlich von der herrschenden Klasse untergraben werden darf. Der erste Verhandlungstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig begann mit einer Überraschung. Was heute geschehen ist und wie der aktuelle Stand bewertet wird, erfahren vom Ehepaar Elsässer und Paul Klemm.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV