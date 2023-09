„Kriegsakt“: Asyl-Heer stürmt Lampedusa

Sie kommen! Am Ende kommen sie alle – und zwar nach Deutschland! Derzeit überrennt ein Heer an jungen Männern aus Nordafrika die süditalienische Insel. Dessen Bürgermeister hat nun den Notstand ausgerufen. Über die katastrophalen Zustände vor Ort und den neuen zu erwartenden Problemen in unserem Land, sprechen heute Sven Eggers und André Poggenburg im Brennpunkt des Tages.

