Spotlight: Kai Stuht über organisiertes Doping im Radsport

Friedvolle Krieger sind in diesen aggressiven Zeiten wichtiger denn je. Ob im Stillen oder vor der Kamera, ob als „Friedens-Flüsterer“ im privaten Kreis oder auf der großen Bühne. Der Fotograf und Friedensaktivist Kai Stuht setzt mit seinem Film-Projekt „Friedvolle Krieger“ ein deutliches Zeichen gegen Spaltung und für mehr Mut und Zivilcourage jedes einzelnen. Das Interview führte Jens Lehrich.

Alle weiteren Informationen zum Film-Projekt finden Sie auf: www.friedvollekrieger.com

Ausschnitt aus dem Interview mit Kai Stuht | "Friedvolle Krieger" – Die Portraitserie – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-kai-stuht/

Quelle: apolut