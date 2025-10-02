Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Spotlight: Kai Stuht über organisiertes Doping im Radsport

Spotlight: Kai Stuht über organisiertes Doping im Radsport

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 14:43 durch Sanjo Babić
Kai Stuht (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Kai Stuht (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Friedvolle Krieger sind in diesen aggressiven Zeiten wichtiger denn je. Ob im Stillen oder vor der Kamera, ob als „Friedens-Flüsterer“ im privaten Kreis oder auf der großen Bühne. Der Fotograf und Friedensaktivist Kai Stuht setzt mit seinem Film-Projekt „Friedvolle Krieger“ ein deutliches Zeichen gegen Spaltung und für mehr Mut und Zivilcourage jedes einzelnen. Das Interview führte Jens Lehrich.

Alle weiteren Informationen zum Film-Projekt finden Sie auf: www.friedvollekrieger.com

Ausschnitt aus dem Interview mit Kai Stuht | "Friedvolle Krieger" – Die Portraitserie – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-kai-stuht/

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ehren in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige