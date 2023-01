Weltwirtschaftsforum: Widerstand gegen Schwab-Pläne dank alternativer Medien

Nach jahrelanger kritischer Berichterstattung über die selbsternannten „Globalen Führer“ des Weltwirtschaftsforums in Alternativmedien wächst zunehmend der weltweite Widerstand. In den USA und in einigen anderen Ländern wehren sich sowohl staatliche als auch private Akteure dagegen. Doch mit Kritik kann der Schwab-Klub nicht wirklich umgehen und beklagt sich weinerlich über angebliche „Desinformationsagenten“ oder „Verschwörungstheoretiker“, die die selbsternannten Menschheitsbeglücker in Verruf bringen wollten.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1