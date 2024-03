Söder will Moskau angreifen

„Diese Waffe muss zum Einsatz kommen!“ – Niemand der ernsthaft um Frieden bemüht ist, würde solche Worte von sich geben. Bayerns Ministerpräsident Söder hat es getan und es zeigt sich immer mehr: Die Geschichte wiederholt sich. Verblüffende Parallelen zum 2. Weltkrieg und Belege, dass Deutsche und Russen aufeinander gehetzt werden (sollen), haben jetzt Jürgen Elsässer und André Poggenburg für Sie.

Quelle: COMPACT-TV