Der mündige Bürger – WHO-Regelwerke: „Toxisch von A bis Z und vollständig abzulehnen!“ – mit Philipp Kruse

Besonders bei der Coronakrise wurde laut Philipp Kruse sichtbar, dass es der WHO vielmehr um ihre Geschäftsinteressen geht, als um die Gesundheit des Einzelnen. Zur Umsetzung ihrer teuflischen Agenda bedient sie sich der jeweiligen Staatsregierungen und der gleichgeschalteten Medien. Diese geben die WHO-Falschinformationen eins zu eins weiter. So war es für die Bürger durch die falsch dargestellten Sachverhaltsgrundlagen in der Coronazeit schwierig, sich eine vernünftige mündige Meinung zu bilden. Philipp Kruse gab im Interview auch praktische Lösungsansätze, wie jetzt vorzugehen ist, um weitere Krisen mit all den damit einhergehenden Einschränkungen zu verhindern.

Am 29. März 2025 fand im Kulturhaus Dornbirn die Veranstaltung „Freiheit & Selbstbestimmung – Der mündige Bürger“ mit wichtigen Beiträgen zu Rechtsstaat, Souveränität und Bargeld statt. Veranstalter war die Akademie für Persönlichkeitsbildung Dornbirn. HOCH2.TV hat auch diesen Beitrag festgehalten und aufbereitet – Kla.TV bringt heute Philipp Kruse zum Thema: WHO-Regelwerke: „Toxisch von A bis Z und vollständig abzulehnen!...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV