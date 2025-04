Ritueller Kindesmissbrauch: Kla.tv deckt zensierte Verbrechen auf!? KinderschutzTV interviewt Kla.TV-Produktionsleitung Lois Sasek

Weltweit berichten 100e von Opfern und Zeugen von rituellem Missbrauch an Kindern. Warum erfährt man so wenig von ihrem unermesslichen Leid? Wer sind die Täter – und wer deckt sie? Gibt es ein Netzwerk? Welche Strategie sorgt dafür, dass diese Strukturen verborgen bleiben? Und was ist unsere Verantwortung – und auch unsere Befähigung – um all diese Bosheit ans Licht zu reißen und letztendlich zu besiegen? All dies erfahren Sie in diesem mitreißenden Interview, das Mira von KinderschutzTV mit Kla.TV-Produktions-Leiterin Lois Sasek geführt hat.

[Interviewerin Mira:] Herzlich willkommen, liebe Zuschauer beim KinderschutzTV. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem wichtigen Thema. Denn gemeinsam stehen wir hier zusammen für die Sicherheit und den Schutz unserer Kinder. Und sozusagen im Abschluss des Kinderschutzkongresses habe ich einen ganz ganz besonderen Menschen bei mir. Sie ist Filmproduzentin, sie ist Autorin, Managerin von über 100 TV-Studios. Sie hat mit ehrenamtlichen Teams über 20.000 lichtbringende Sendungen produziert und in über 80 Sprachen veröffentlicht. Es handelt sich um die Produktionsleiterin von Kla.TV. Das ist ein Sender - für die, die es nicht wissen -, der schon im Jahr 2012 gegründet wurde und in regelmäßigen Abständen ein Millionenpublikum erreicht. Als Autorin hat sie sich besonders für Kinder eingesetzt und sich dem erschreckenden Thema von rituellem Kindesmissbrauch angenommen. Obwohl sie, wie sie mir erzählt hat, extremst ausgelastet ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Lois Sasek!...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV