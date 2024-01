Drahtzieher entlarvt: Die Geschichte der WHO

WHO, Weltgesundheitsorganisation unter der Lupe! Die Machtstrukturen und die Verflechtung des Finanz- und Gesundheitswesens sind schonungslos aufgedeckt! Wer sind die wirklichen Profiteure? In seinem Vortrag zeigt Dr. med. Marco Caimi die Hintergründe gründlich auf. Sie werden staunen was da alles ans Licht kommt! „Wird die WHO seit Jahrzehnten als Wolf im Schafspelz instrumentalisiert? Welche Machtstrukturen wirken rund um die Weltgesundheitsorganisation? [ …]

Und wer ist eigentlich am Drücker der medizinischen Bestimmungen weltweit?“ Diesen Fragen ging der Arzt, Kabarettist und YouTuber Dr. med. Marco Caimi nach. An der Informationsveranstaltung zum Thema: Was verheimlichen die WHO, der Bundesrat und die Medien uns Bürgern? (kla.tv/27228) In Winterthur am 7. Oktober 2023, zeigte er die Geschichte der Medizin der letzten 150 bis 180 Jahre auf. Hören Sie folgend, inwieweit das Finanz- und Gesundheitswesen miteinander verflochten sind und welche Kräfte seit Jahrzehnten davon profitieren...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV