Korsika: Aufstand gegen Macron!

Am Samstag gingen in Bastia auf Korsika wieder tausende Menschen gegen Macron auf die Straße. Die Insulaner kämpfen für Unabhängigkeit, aber auch gegen Massenmigration und Genderwahn. Matisse, ein junger korsischer Aktivist ist zu Gast im TV-Studio und berichtet.

Quelle: COMPACT-TV