Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Achtung: 3 Prominente vom Staat ermordet?! Sie übten Kritik - kurze Zeit später waren sie tot...

Achtung: 3 Prominente vom Staat ermordet?! Sie übten Kritik - kurze Zeit später waren sie tot...

Freigeschaltet am 08.08.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Bild: NEO (https://youtu.be/43e1fUbmGqQ) / Eigenes Werk
Bild: NEO (https://youtu.be/43e1fUbmGqQ) / Eigenes Werk

Schau jetzt das neue Video, bevor es zensiert und verboten wird! Wurden die 3 einflussreichen Menschen umgebracht? Räumt der Staat jetzt gezielt Personen aus dem Weg? Welche Beweise gibt es? Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: NEO

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte irin in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige