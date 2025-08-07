Achtung: 3 Prominente vom Staat ermordet?! Sie übten Kritik - kurze Zeit später waren sie tot...

Schau jetzt das neue Video, bevor es zensiert und verboten wird! Wurden die 3 einflussreichen Menschen umgebracht? Räumt der Staat jetzt gezielt Personen aus dem Weg? Welche Beweise gibt es? Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "



erkennen – erwachen – verändern



Euer



Heiko Schrang"

Quelle: NEO