Web rtc Cam Chat aus Deutschland

Es gibt sie seit über 10 Jahren. Zufallschat Seiten für den Zeitvertreib, doch viele davon nutzen noch das Flash Plugin für den Browser.

Jetzt hat Michael Möller aus Hamburg eine Eigenentwicklung online gebracht und wenn Sie ein Cam Chat Portal besuchen möchten, dann kommen Sie an Webcamroulette.org/deutschland nicht vorbei. Es überträgt mittels peer-to-peer Technologie ihr Webcambild in Echtzeit und direkt an dem Browser des Chatpartners.Sie benötigen daher kein Flash plugin und es werden keine Webcam-Streams an Server übertragen.

Dieses Projekt basiert auf der WebRTC Technologie und bietet dem Besucher vorallem einem Vorteil: Er muss kein Plugin installieren, um sofort mit Fremden Menschen aus allerwelt eine Spaßige Unterhaltung zu führen.

Was ist Web RTC ?

WebRTC ist ein kostenloses, offenes Projekt, das Browsern und mobilen Anwendungen über einfache APIs

Echtzeit-Kommunikation (RTC) zur Verfügung stellt. Die WebRTC-Komponenten wurden optimiert, um diesem Zweck bestmöglich gerecht zu werden.

Die Mission: Es sollen umfangreiche und qualitativ hochwertige RTC-Anwendungen für Browser, mobile Plattformen und IoT-Geräte entwickelt werden können, die alle über einen gemeinsamen Satz von Protokollen kommunizieren können. Die WebRTC-Initiative ist ein Projekt, das unter anderem von Google, Mozilla und Opera unterstützt wird.

Der Video Chat läuft fehlerfrei mit dem CHROME BROWSER! Je nach Internet-Verbindung schwankt also die Qualität der Video- und Ton-Übertragung, doch das Projekt ist darauf getrimmt, das bestmögliche Webcam Bild zu liefern.



Webcamroulette.org eine praktische Seite, um schnell mit Menschen aus aller Welt zu chatten. Wer allerdings über die eigene mobile Datenverbindung einen Video Chat startet, sollte seinen Datenverbrauch im Auge behalten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zufallschat von Webcamroulette.org

Quelle: M. Möller