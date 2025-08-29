Basta Berlin (289) – Live is Life
Wie sagt man so schön: Leben und leben lassen. Ein Motto, dass nicht für unsere Politiker gilt: In einer moralischen Überheblichkeit diktieren sie uns, wie wir zu leben und zu lieben haben. Das machen wir aber nicht mit – wir sind gesichert unbequem. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, freuen sich über ihre erste Live-Show auf dem NuoViso-Sommerfest vor einem großartigen Publikum! Bei so viel Aufmerksamkeit dürfen spezielle Gäste nicht fehlen: Etwa amouröse Grünenpolitiker, überbezahlte Hitzeschützer und die Jungs von Konsens TV. Es war uns eine Ehre!
Die Kapitel:
- 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!
- 00:03:08 Dürre im Kopf
- 00:38:04 Der berühmte „Mittelteil“
- 00:51:54 Kalauer
- 01:02:20 Konsens TV
- 01:13:49 Webtipp und Schreddern
