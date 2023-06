Dramatischer Geburtenrückgang – Pfizer wusste es

Veröffentlichte Daten zeigen neun Monate nach Start der Impfung einen erschreckenden, zweistelligen Geburtenrückgang in Westeuropa und anderen Ländern. Die Pfizer-Files dokumentieren schwarz auf weiß, dass Pfizer und Co. Über Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten infolge der Impfung und den damit verbundenen Einbruch der Geburtenrate Bescheid wussten. Was ist der eigentliche Plan dahinter?

Pfizer und die FDA, die Food and Drug Administration, also auf Deutsch die Lebens- und Arzneimittelbehörde der USA, hätten gewusst, dass der „Impfstoff“ die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern „ruiniere“. Dies berichtet Dr. Naomi Wolf. Dr. Naomi Wolf ist Mitherausgeberin des Buches „Pfizer Documents Analysis Reports“.

Darin wurden Erkenntnisse aus 300.000 Dokumenten, den sogenannten Pfizer-Files, veröffentlicht. Die Pfizer-Files sind ein Schriftverkehr zwischen der FDA und Pfizer. Die Unterlagen belegen, dass die männliche Fruchtbarkeit unter dem Covid19-Impfstoff leiden würde. Dem Hersteller war bekannt, dass die Lipid-Nanopartikel, die in dem mRNA-Wirkstoff enthalten sind, ins Blut und so in die Hoden gelangen können, und somit die Qualität und Quantität der Spermien beeinträchtigen würden....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV