Was machen eigentlich Naidoo, Laura & Der Wendler?

Was ist eigentlich aus den rebellischen Stars der Corona-Zeit geworden? Xavier Naidoo und Michael Wendler haben mit ihrer Kritik an den Maßnahmen für Furore gesorgt. Unser Kommentator Maximilian Pütz schaut sich an, was die Promi-Dissidenten heute so treiben.

Naidoo, Wendler & Co.: In COMPACT-Spezial 35; „Politische Verfolgung“ lesen Sie, wie das Regime und seine Propagandisten Kritiker und Oppositionelle kriminalisiert, wegsperrt, totschweigt und cancelt. Unsere große Anklageschrift gegen das Regime! HIER bestellen Quelle: COMPACT-TV