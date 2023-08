COMPACT hautnah: Reportage aus Sonneberg

Bisher durfte kein Medium den ersten AfD-Landrat bei seiner Arbeit begleiten. Auch mit Interviews hält sich Robert Sesselmann eher zurück. Doch für COMPACT-TV hat er eine Ausnahme gemacht: Ab sofort zeigen wir auf unserem Youtube-Kanal exklusive Einblicke in seinen Alltag, seine Kämpfe und seine Asyl-Pläne. Was macht eigentlich ein Landrat? Was kann er überhaupt verändern? Das mögen sich viele nach dem AfD-Sieg Ende Juni in Sonneberg gefragt haben. Unsere Reportage liefert die Antworten. Wir haben Robert Sesselmann, den frisch gewählten Landrat im Kreis Sonneberg (Thüringen), ein Wochenende lang mit der Kamera bei seinen Terminen begleitet: Kirchweih, Flugschau, Landratsamt.

Erst am Mittwoch wurde Sesselmann im Kreistag als bundesweit erster Landrat der AfD vereidigt. Zwei Monate ist es jetzt her, dass sein Wahl-Triumph die Republik zum Beben gebracht hat. Beschimpfungen und Boykott-Aufrufe gegen Sonneberg waren die Folge. Aber auch Hoffnung: Ein „politisches Wetterleuchten“ sei „hier am Rennsteig entfacht worden“, so Thüringens AfD-Chef Höcke.





Wie es den Sonnebergern bei alledem geht, wird viel zu selten beleuchtet. COMPACT-TV hat sich deshalb unters Volk gemischt: Wie kommt der Neue bei den Bürgern an? Was halten sie von dem ganzen Medienrummel? Und welche Erwartungen haben sie an den AfD-Politiker?

In ausführlichen Interviews spricht der Landrat erstmals über seine Pläne zur politischen Neugestaltung. Als unabhängiges Medium machen wir dabei keinen Gefälligkeitsjournalismus und packen auch die heißen Eisen an: Mit welchen konkreten Maßnahmen will Sesselmann das Problem der Überfremdung in seinem Kreis lösen? Droht er sich im Klein-Klein der Verwaltung zu verheddern?

