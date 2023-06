NEO: AfD-Sieg - das Ende der uns bekannten Welt

Der AFD-Erfolg in Sonneberg schlägt große Wellen: Was bedeutet dieser Wahlsieg tatsächlich? Der bekannte Finanzexperte und Bestsellerautor Ernst Wolff war schockiert.. warum erfahrt ihr in dieser neuen Sendung von NEO. Dies berichtet der renommierte Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO