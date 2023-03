Ab in den Knast? Die Corona-Lüge bricht öffentlich zusammen

Zusammenbruch der Corona-Lüge. Aufarbeitung der Verbrechen, vielen Tätern droht Gefängnis. „Doch die Globalisten wollen auch diese Lage ausnutzen, um uns unter die WHO-Weltherrschaft zu zwingen“, erklärt Stefan Magnet in der brandneuen „CORONA-LAGE AUF1“ am 16. März 2023.

Was wir drei Jahre lang erahnt und vermutet haben, wird immer mehr zur beweisbaren Gewissheit. Die Corona-Lügen wurden so lange wie möglich aufrecht erhalten, damit die globale Agenda so weit wie möglich vorangebracht werden konnte.

Die erkennbaren Eckpfeiler waren und sind:

Die finanzielle Umverteilung unter dem Vorwand der Plandemie vertuschen.

Die Transhumanismus-Agenda mit der Gen-Spritze weltweit beginnen.

Vermutlich ebenso: Bevölkerungsreduktion!

Ganz sicher aber: Die Menschen körperlich schwächen und noch weiter von der Pharmaindustrie abhängig machen!

Mittels QR-Codes, Impfpässen und digitaler Kontrolle die Überwachung perfekt machen.

Den Ausnahmezustand zum „neuen Normal“ umwandeln.



Es war die Aufgabe von Karl Lauterbach und Mittätern, die Lügen zu verbreiten, solange es eben ging. Nun versuchen die Medien "Einsicht" vorzugaukeln, damit sie die Aufarbeitung verhindern und überleben können. Denn die Systemmedien müssen im nächsten Akt wieder die entscheidende Rolle übernehmen.

Jetzt kann die Aufklärungsbewegung eine Großtat vollbringen und dieses Spiel vereiteln.

Karl Lauterbach und das gesamte globalistische Impf-Regime (PEI, Stiko, EMA, Fauci, FDA, Pfizer...) sehen sich aber aktuell schwersten Vorwürfen ausgesetzt:

§§ Verbrechen gegen die Menschheit

§§ gefährliche und schwere Körperverletzung

§§ Totschlag und Mord

§§ Bildung krimineller Vereinigungen

§§ Völkermord

und vielen schwersten Straftatbeständen mehr. Weltweit sind viele Anwälte und Juristen sehr klar geworden und setzen die Gerichte unter Druck.

Eine lapidare "Entschuldigung", geheuchelte Einsicht oder Ausreden ("ein missglückter Tweet") werden hier nicht ausreichen.

Dass dies trotzdem geschehen kann

und alles sogar am Ende so umgelogen werden könnte,

um exakt all das als Begründung für die internationale "WHO-Weltherrschaft" heranzuziehen, erläutere AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet in dieser Sendung.

