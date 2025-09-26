Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Skandal: CDU schützt Antifa-Hammerbande!

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Das ist schockierend: Die ganze Welt empört sich nach dem Mord an Charlie Kirk über die Antifa. Aber ausgerechnet CDU-Abgeordnete aus Deutschland verhindern jetzt im Europäischen Parlament die Strafverfolgung besonders aggressiver und gewalttätiger Terroristen der Hammerbande. Chefredakteur Jürgen Elsässer spricht mit Andrè Poggenburg über diesen Fall und warum es mit einem Antifaverbot in Deutschland nicht vorangeht.

Quelle: COMPACT-TV

