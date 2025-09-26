Skandal: CDU schützt Antifa-Hammerbande!

Das ist schockierend: Die ganze Welt empört sich nach dem Mord an Charlie Kirk über die Antifa. Aber ausgerechnet CDU-Abgeordnete aus Deutschland verhindern jetzt im Europäischen Parlament die Strafverfolgung besonders aggressiver und gewalttätiger Terroristen der Hammerbande. Chefredakteur Jürgen Elsässer spricht mit Andrè Poggenburg über diesen Fall und warum es mit einem Antifaverbot in Deutschland nicht vorangeht.

