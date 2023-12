Beschlossen: Wir sollen noch mehr bluten

Hurra! Der Haushalt ist gerettet! Die Ampel hat gestern ganze Arbeit geleistet! Doch wird der Bürger tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes von der Regierung ausgeplündert und bezahlt damit buchstäblich für das Unvermögen von Scholz, Habeck und Co. Jetzt geht es für uns alle ans Eingemachte. Was da auf die Deutschen zukommt, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACT-TV