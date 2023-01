Ist Deutschland schon im Krieg?

Nach dem Ausspruch von Annalena Baerbock „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland!“ fragt sich nicht nur die deutsche Bevölkerung, ob Deutschland schon zur Kriegspartei geworden ist. Dr. Daniele Ganser lässt in seinem Jahresrückblick 2022 Fachstimmen zu Wort kommen, die diese Frage bereits beantwortet haben.

Nun hat sich Deutschland nach anfänglichem Zögern doch entschieden, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Und schon fordert der ehemalige ukrainische Botschafter Kampfjets für die Ukraine. Obwohl sehr viele Menschen Sorgen vor einer direkten Kriegsbeteiligung haben, spricht die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von einem "Krieg gegen Russland". Befinden wir uns also bereits in einem Krieg? ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV