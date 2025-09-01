Im Gespräch: Peter Welchering: Neues Medienfreiheitgesetz der EU

"Unwissenheit ist Stärke", so heißt es im dystopischen Roman 1984 von George Orwell. Peter Welchering schließt sich der Meinung an, dass der Roman 1984 scheinbar als Anleitung falsch verstanden wurde. Welchering ist ein Urgestein des Investigativjournalismus, Fachmann für Informationstechnologien und langjähriger Journalist beim Öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er benennt hier vieles, was einen stark an 1984 erinnert. Das folgende 90-minütige Gespräch dreht sich um den dysfunktionalen ÖRR, die ebenso ungenügend arbeitenden Rundfunkräte, Faktenchecker wie Correctiv und das neue Medienfreiheitgesetz der EU.

Letzteres zementiert eigentlich nur die politisch motivierte Verfolgung von Journalisten, die es in dieser Form eigentlich schon gibt, so Peter Welchering.

Er sei froh, dass er schon 65 Jahre alt ist und nicht mehr als 25-jähriger Journalist gerade am Anfang seines Werdegangs stehe.

Quelle: apolut