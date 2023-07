Skandal: Faeser auf Demo mit Polizisten-Hassern

Die oberste Chefin der Sicherheitsbehörden demonstriert gemeinsam mit „Polizisten-Hassern“ auf dem CSD in Frankfurt. Auch die halbherzige Verurteilung des Angriffs auf einen Polizeiwagen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ministerin in ihrem Posten ganz offenbar Fehl am Platz ist.

