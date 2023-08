Klima-Geschichten, um abzuzocken und mehr…

Klimatologen werden im Fernsehen regelmäßig dem Publikum vorgeführt, um die Stimmung für dringende Maßnahmen gegen eine Klimaerwärmung anzuheizen, die fürs Volk hohe Kosten nach sich ziehen. Doch geht es überhaupt ums Klima? Das seit langem gängige Narrativ unseres Klimas lautet: Erderwärmung und Treibhauseffekt werden unseren Planeten aus dem Gleichgewicht bringen! Politische Parteien sowie die Medien sind fest davon überzeugt und behaupten, dass wir kurz vor der Apokalypse stehen und die Erde in wenigen Jahren zerstört sein wird. Hitzeschutzpläne, Klima-Lockdowns und Energie-Sparpläne sollen diese Katastrophe verhindern.

Um ihre Überzeugung unter das Publikum zu bringen, werden immer wieder Klimaforscher in Talkshows eingeladen. So auch Mojib Latif, das Gesicht der Klimaforschung in den 90ern. Heute ist er ein eiserner Verfechter der globalen Erderwärmung, doch 1997 behauptete er noch, dass es bei uns die nächsten 20 Jahre im Winter eiskalt werden würde. Dies erwies sich jedoch eindeutig als falsche Prognose, denn die Winter zu jener Zeit verliefen ausgesprochen mild. 11 Jahre später gab Latif dies auch auf Nachhaken des Moderators zu, räumte aber zugleich ein: „Ich würde die Prognose trotzdem noch nicht so ganz abschreiben … in der Wissenschaft und auch in der Klimaforschung arbeitet man mit Ungenauigkeiten …“

Nun, im Mai 2023 bei Markus Lanz, spricht Latif nicht mehr von Ungenauigkeiten oder etwaigen Schwankungen. Im Gegenteil! Jetzt beharrt er nur noch vehement auf der globalen Klimaerwärmung: Das wäre seit Jahrzehnten bekannt, ja, die Wissenschaft wisse es seit weit über hundert Jahren, und niemand könne sagen, er hätte es nicht gewusst. Demgegenüber veröffentlichte Kla.TV in der Sendung Globale Kälterekorde stellen Hitze-Lockdowns in Frage [www.kla.tv/26657 ] eine Auflistung der gegenwärtigen Kälterekorde in der ganzen Welt. Erneute Falschbehauptung von Latif. Aus der Traum vom Hitzeschock!...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV