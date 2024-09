Dr. Daniele Ganser: Ukrainer und Russen sind Brüder (30.8.24)

Am 30. August 2024 hat der Schweizer Historiker Daniele Ganser mit dem Journalisten Roman Ziskin in der Sendung „In erster Linie“ über die Kursk-Offensive gesprochen, bei welcher die Ukraine mit 5.000 bis 10.000 Soldaten am 6. August 2024 erstmals in russisches Territorium einmarschiert ist.

Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER). In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte.

Quelle: Daniele Ganser