Dialog Deutschland-China: Heute mit Rainer Dumpff: Ingenieurskunst und klassische Musik

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Bild: apolut / Eigenes Werk
Bild: apolut / Eigenes Werk

Rainer Dumpff flog auf dringendem Anraten eines Freundes nach Hongkong, um nach einem Tiefpunkt in seinem Leben einen neuen Weg einzuschlagen. Aus ein paar Tagen wurden schließlich mehrere Wochen Rundreise durch China, die ihn für immer veränderten. Seit über 15 Jahren arbeitet er nun als Projektleiter mit chinesischen und deutschen Ingenieuren zusammen. Doch auch kulturell wirkt er als Brücke zwischen den beiden Ländern und ist Repräsentant der Dresdner Musikfestspiele in China. Er erzählt von den ungeheuren Musik- und Kulturhallen in China und davon, dass die Chinesen sich sehr gut mit europäischen Komponisten auskennen.

Das Interview führte der Journalist und Auslandskorrespondent Stephan Ossenkopp.

Hier der Link zur Substack-Website von Stephan Ossenkopp: https://ossenkopp.substack.com/

Quelle: apolut

