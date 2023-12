Ärzte rufen ihre Kollegen zum sofortigen Impfstopp auf!

In einem offenen Brief rufen unabhängige Arztkollegen und Wissenschaftler alle Ärzte zu einem sofortigen Impfstopp der Corona-Impfung auf! Sie bezeugen beweislastig, dass die Bevölkerung in großer Gefahr schwebt und bitten ihre Kollegen eindringlich darum, diesem Gebaren ein Ende zu machen, indem sie diese Stoffe weder verabreichen noch akzeptieren!

Der „Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid“ gab im August 2023 ein Anschreiben an alle ärztlichen Kollegen heraus: „Aufruf an die ärztlichen Kollegen zum Beenden der SARS-CoV2-Impfungen – ein offener Brief“ Darin ersuchen die Verfasser ihre Kollegen dringend, „den unterschiedlichen wissenschaftli-chen Meinungen Gehör zu schenken und von öffentlichen Behörden und Politikern exakte Er-hebungen, Untersuchungen und Prüfungen durch interessenunabhängige Forschung zu fordern.“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV