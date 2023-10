"Ihr werdet Ende 2024 Eure Welt nicht wiedererkennen" - Podium "Wege aus der Matrix" Oktober 2023

Im Rahmen des Kongress "Wege aus der Matrix" in Kirchheim am 14. und 15. Oktober fand wieder eine Podiumsdiskussion von medialen Menschen statt, in der es um die aktuelle Situation und Entwicklungen in der Zukunft ging. Kurzfristig fielen zwei geplante Teilnehmer aus und zwei andere kamen dazu, was sich aber sehr gut gefügt hatte.

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde sind:

Andrea aus Oldenburg (keine Internetpräsenz)

Susanne Lohrey ( https://lohrey-training.de/ )

Egon Fischer ( https://efisch.substack.com/ )

Michael Müller ( https://t.me/MMET101a )

Reiner Feistle ( https://t.me/ReinerFeistleAll_Stern , https://www.all-stern-shop.com/ )

Peter Denk ( https://www.krisenrat.info/ , https://t.me/krisenrat )

Die Themenbereiche der Diskussion sind: Was passiert aktuell in diesem Jahr und 2024 energetisch

Große Veränderungen in den nächsten 12-14 Monaten

Was geschieht aktuell bei vielen Menschen in Deutschland

Megalithfunde in Deutschland

Die Matrix teilt sich, welche Folgen hat dieses

Quelle: Peter Denk