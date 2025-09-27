Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Im Gespräch: Harald Walach: Transhumanismus führt in eine dystopische Zukunft

Im Gespräch: Harald Walach: Transhumanismus führt in eine dystopische Zukunft

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Harald Walach (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Harald Walach (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Prof. Dr. Dr. Walach studierte Psychologie und Philosophie, promovierte in beiden Fächern und hat sich sehr lange mit komplementärmedizinischen Methoden beschäftigt. Im heutigen Interview geht es um das Thema Transhumanismus. Hierzu hat Prof. Walach auch eine Expertise zum Galileo Comission report verfasst. Und zwar für das gleichnamige "Galileo Comission scientific and medical network". Den Link zu seinem wissenschaftlichen Text finden Sie im Klappentext. Viel Spaß mit einer Stunde geballter Expertise zum Thema Transhumanismus.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Links zum Interview:

  • Persönliche Homepage von Prof. Walach: http://harald-walach.de/
  • Interview zu 5G: Im Gespräch mit Manfred Mobilfunk: https://apolut.net/im-gespraech-manfred-mobilfunk/
  • CHS-Institute: http://www.chs-institute.org/
  • https://galileocommission.org/report/
  • https://galileocommission.org/wp-content/uploads/2025/07/Transhumanism-Report.pdf
  • https://corona-propaganda.de/transhumanismus-a-la-kurzweil/
  • https://apolut.net/dystopie-des-transhumanismus-am-horizont-von-markus-fiedler/

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fegt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige