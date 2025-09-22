Compact Boulevard: Das Wendler-Comeback?!

Schlagerkönig Wendler zurück auf dem Thron in Mallorca? Der ,aufgrund seiner Corona-Kritik, umstrittene Michael Wendler feiert vergangene Woche, nach jahrelanger Auszeit, seine Rückkehr in die Partymetropole Mallorca. Das bleibt natürlich nicht ohne Krawalle - COMPACT Boulevard Redakteur Maximilian Pütz fasst das Schlagerdrama für Sie Zusammen!

