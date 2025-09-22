Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Compact Boulevard: Das Wendler-Comeback?!

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Schlagerkönig Wendler zurück auf dem Thron in Mallorca? Der ,aufgrund seiner Corona-Kritik, umstrittene Michael Wendler feiert vergangene Woche, nach jahrelanger Auszeit, seine Rückkehr in die Partymetropole Mallorca. Das bleibt natürlich nicht ohne Krawalle - COMPACT Boulevard Redakteur Maximilian Pütz fasst das Schlagerdrama für Sie Zusammen!

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

