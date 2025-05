Basta Berlin (272) – Flagge zeigen

Alles neu macht der Mai, auch politisch. Dabei ist das neue Bundeskabinett schon jetzt so marode, wie die deutsche Infrastruktur. Und auch das Justizsystem bröckelt. Was also tun? Wir zeigen Flagge – mit Wahrheit, Widerstand und Angriffslust. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, blicken heute auf das Kabinett des Dr. Larifari – Friedrich Merz hat ein paar illustre CDU-Minister um sich geschart. Doch auch andere Horrorgeschichten beschäftigen uns: Es geht vom CSD zum ESC, nach Sylt und ab ins Kittchen…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:32 Horrorgeschichten



00:25:46 Der berühmte „Mittelteil“



00:46:12 Hilfsarbeiter



01:04:42 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin