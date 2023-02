Groß-Demo: Wagenknecht und Schwarzer rufen auf

Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer rufen auf zur Groß-Demo für den Frieden in Berlin am 25. Februar. Ab 14 Uhr geht es los am Brandenburger Tor. Endlich wird Wagenknecht auf der Straße aktiv.

Das sind einige unserer weiteren Themen: Atomkriegsmanöver `89: Experte im Interview

Survival: Kompass selbst gebaut

Freddy Ritschel: Scholzens Worthülsen

Das Beste: 10 kleine Klima-Kleber Quelle: COMPACTTV