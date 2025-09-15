Anastasia Wirsing: So tickt die neue Wagenknecht-Jugend!

Das BSW hat seit kurzem eine Nachwuchsorganisation. Wie tickt die Jugend, die hinter Sara Wagenknecht steht? Dominik Reichert hat mit der Bundesvorsitzenden Anastasia Wirsing gesprochen.

