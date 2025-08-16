Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
LIVE: Trump-Putin-Gipfel Livestream bei COMPACT!

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Kommt jetzt der Frieden oder wird das historische Gipfeltreffen doch noch sabotiert? Seien Sie live dabei, wenn Trump für Putin in Alaska den roten Teppich ausrollt. Paul Klemm, Dominik Reichert, Armin-Paul Hampel und Jürgen Elsässer versorgen sie mit den neusten Informationen und ordnen das Geschehen für Sie ein.

20:00 Uhr geht es los! Schalten Sie ein!

Quelle: COMPACT-TV

