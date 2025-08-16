LIVE: Trump-Putin-Gipfel Livestream bei COMPACT!

Kommt jetzt der Frieden oder wird das historische Gipfeltreffen doch noch sabotiert? Seien Sie live dabei, wenn Trump für Putin in Alaska den roten Teppich ausrollt. Paul Klemm, Dominik Reichert, Armin-Paul Hampel und Jürgen Elsässer versorgen sie mit den neusten Informationen und ordnen das Geschehen für Sie ein.

20:00 Uhr geht es los! Schalten Sie ein! COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV