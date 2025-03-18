21. AZK: Eine neue Welt ♫ von Anna-Sophia Bühler-Sasek mit Band of Brothers

Das tief berührende Lied von Anna-Sophia Bühler-Sasek zeigt die tragische Realität, wenn die Liebsten zur Front aufgerufen werden. Durch Terror und Krieg, welcher niemand will, wird Leid und Tod über diese Welt gebracht. Es wird uns Frieden versprochen, gleichzeitig für den tödlichen Krieg aufgerüstet. Das Lied steht für Mut und Hoffnung, nicht mehr in den Krieg zu ziehen!

Eine neue Welt

hast du mir geschenkt.

In dieser Welt ist nichts da, was uns trennt.

Gemeinsam gehen wir,

erwarten, was kommt.

Für immer bleib ich bei dir.

Du hast mir den Himmel

auf Erden geschenkt.

Mit dir strahlt die Welt

heller als jeder Stern.

Ganz viele Pläne

haben wir uns gemacht,

das Leben wartet auf uns.

Unsere Liebe, sie hört niemals auf

und sie bleibt.

Voller Frieden und Liebe

bau’n wir an der neuen Zeit.

Niemand und nichts wird uns je diese Liebe nehmen.

Nichts kann uns trennen,

hab’ ich geglaubt.

Doch die Wirklichkeit

hat sich anders gezeigt.

Man hat uns getrennt, gesagt: „Nur für kurze Zeit.“

Dass du nie wieder kommst,

hat mir niemand gesagt,

dass dies für ewig so bleibt.

Wie habt ihr’s gewagt,

unser Glück zu zerstör’n;

zu meinen, die ganze Welt

würd’ nur euch gehör’n.

Mit Hunger und Kriegen zerstört ihr die Welt

und nehmt euch, was uns gehört.

Ihr versprecht uns den Frieden, und ihr rüstet dann auf.

Ihr stärkt die Armeen, und das Volk blutet aus.

Ihr lacht uns ins Gesicht, während ihr uns belügt

und spielt mit Feuern eines weltweiten Kriegs.

Mit Terror und Krieg, den niemand will,

bringt ihr Leid und Tod über diese Welt.

Es sind Menschen, die sterben,

Männer, die gehen, und Söhne, die nie wiederkehr’n.

Meine Hoffnung ans Leben

hört niemals auf.

Voller Frieden und Liebe

bau‘ ich weiter an der neuen Zeit.

Niemand und nichts soll erleben,

was Trennung heißt.

Schaffen wir Frieden in dieser neuen Zeit.

Meine Liebe zu dir

hört niemals auf.

Voller Frieden und Liebe

bau’n wir weiter an der neuen Zeit.

Niemand und nichts soll erleben,

was Trennung heißt.

Schaffen wir Frieden in dieser neuen Zeit.

Wir schaffen Frieden in dieser neuen Zeit.





Quellen/Links:

Olaf Scholz (SPD, von 2021–2025 Bundeskanzler der BRD)

Zitat: „Wir stehen ein für den Frieden in Europa. Wir werden uns nie abfinden mit Gewalt als Mittel der Politik.“

So Scholz im Februar 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Gleichzeitig kündigte er ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr an.

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv-bundesregierung/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356

https://germania.diplo.de/ru-de/2513946-2513946

Friedrich Merz (CDU, Bundeskanzler der BRD)

Zitat: „Frieden gibt es auf jedem Friedhof. Freiheit sei das Wichtigste …“

So Merz Anfang März 2024 bei einer CDU-Grundsatzprogramm-Konferenz in Stuttgart.

Er fordert zudem mehr Militärausgaben (z.B. über 2 % des BIP) und eine starke Bundeswehr,

weil „Frieden nur durch Stärke und Abschreckung“ möglich sei.

Quelle: https://www.zeit.de/news/2024-03/08/merz-frieden-gibt-es-auf-jedem-friedhof?utm_source=chatgpt.com

https://www.rnd.de/politik/friedrich-merz-fordert-hoehere-militaerausgaben-muessen-

deutlich-ueber-zwei-prozent-liegen-HNM77OUCJRAQLKT2S4MVPZLXLY.html

Annalena Baerbock (Die Grünen, von 2021–2025 Außenministerin der BRD)

Zitat: „Unsere Waffen helfen, Menschenleben zu retten.“

Baerbock positionierte sich immer wieder als starke Stimme für Diplomatie und Völkerrecht – unterstützte aber zugleich Waffenlieferungen an die Ukraine.

Quellen: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/interview-aussenministerin-baerbock-faz/2553542

https://www.merkur.de/politik/baerbock-waffenlieferungen-helfen-menschenleben-zu-retten-zr-91788925.html

Ursula von der Leyen (Präsidentin der Europäischen Kommission)

Zitat: „Europa war immer ein Friedensprojekt und wird immer ein Friedensprojekt sein.“

So von der Leyen im März 2025. Gleichzeitig beschreibt sie die EU in einer „Ära“ der Wiederaufrüstung und will dazu 800 Milliarden Euro mobilisieren.

Quelle:https://de.eronews.com/my-europe/2025/03/29/ursula-von-der-leyen-europa-ist-ein-friedensprojekt-italien-wird-von-readiness-2030-profit

https://www.swissinfo.ch/ger/von-der-leyen%3A-800-milliarden-euro-plan-f%C3%BCr-aufr%C3%BCstung/88959012

Emmanuel Macron (Staatspräsident von Frankreich)

Zitat: „Der Friede ist unser Erbe und unsere Zukunft, ein Schatz, den wir weiterhin verteidigen und fördern müssen.“

So Macron am Europatag 2025. Gleichzeitig spricht er sich für massive Investitionen in Atomwaffenmodernisierung und Drohnentechnologie aus.

Quellen:

https://x.com/EmmanuelMacron/status/1920793201826222166

https://www.rfi.fr/en/international/20240617-france-massively-upgrading-its-nuclear-weapons-report?utm_source=chatgpt.com

https://fr.euronews.com/my-europe/2025/03/18/la-france-va-commander-davantage-de-rafales-dans-le-cadre-de-la-dissuasion-nucleaire-macro

https://www.france24.com/en/video/20250714-france-enters-race-to-mass-produce-drones?utm_source=chatgpt.com

Quelle: Kla.TV