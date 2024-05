Präsidentschaft: Trump enthüllt seinen Masterplan!

Trump ist auf der Zielgeraden ins Weiße Haus. Doch was will er nach der Machtübernahme konkret verändern? Darüber hat er erstmals ausführlich in einem Interview gesprochen. Wir präsentieren Ihnen heute Trumps Masterplan! Außerdem erfahren Sie das dunkle Geheimnis von Joe Bidens Tochter Ashley.

JETZT COMPACT-TV UNTERSTÜTZEN! Halten Sie unsere unabhängigen Nachrichten für wichtig? Diese Videoproduktionen kosten COMPACT eine Menge Geld. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig auf Sendung sind: Via Pay Pal an verlag@compact-mail (auch unter https://bit.ly/2FsKEhQ) oder per Lastschrift unter https://www.compact-online.de/unterst....



Quelle: COMPACT-TV