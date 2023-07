Sucharit Bhakdi beim Dinner mit Input "Mein wichtigster Vortrag"

Beim Dinner mit Input in Kloten hält Sucharit Bhakdi zum ersten mal den für ihn so wichtigen Vortrag mit den neuesten Erkenntnissen zu den Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der staatlich durchgepeitschten mRNA Behandlung auf Deutsch.

Bis zu seinem Ruhestand 2012 war Sucharit Bhakdi Professor und Lehrstuhlinhaber für Medizinische Mikrobiologie von 1982 bis 1990 an der Justus-Liebig-Universität Gießen, dann bis 2012 als Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Von 2016 bis Dezember 2020 beteiligte er sich als Gastwissenschaftler an Forschungsprojekten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.







Quelle: Inputevents