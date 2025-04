Basta Berlin (271) – Was macht eigentlich…?

Einst ging es Deutschland gut: Das Land hatte eine brummende Wirtschaft und sogar einige respektable Politiker. Und heute? Da wird die Republik von Stümpern an die Wand gefahren. Und damit das niemand merkt, wird fleißig an der Meinungsfreiheit gesägt. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen heute eine Menge geschmackloser Witze. Und das ist auch gut so, denn in Berlin wird auch eine ganze Menge geschmacklose Politik betrieben. Etwa von Nancy Faeser, die uns dafür sicherlich verurteilt…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:20 Freie Meinung



00:30:56 Der berühmte „Mittelteil“



00:48:02 Flammenwerfer



01:02:00 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin