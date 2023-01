Welche Machtstrukturen regieren die Welt? – Interview mit David Icke vom Januar 2023

Sind der Lockdown, der Krieg in der Ukraine, die neuen Gesetze gegen Desinformation und das neue „Lastenausgleichsgesetz“ in Deutschland Teil eines größeren Ganzen? In diesem Interview verbindet David Icke, der dafür bekannt ist, viele Vorhersagen in der Weltpolitik zu machen, die sich bewahrheitet haben, einige Punkte für uns und zeigt den Ausgang des aktuellen Weltgeschehens.

Schnallen Sie sich an und genießen Sie dieses interessante Interview! Bitte beachten Sie: Dies ist nur Teil 1 des Interviews! Teil 2 wird am Freitag, den 3.2., hier veröffentlicht. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV