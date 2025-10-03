Alarmstufe Drohne: Das passiert, wenn Deutschland den Spannungsfall ausruft

Nach ungeklärten Drohnenvorfällen, für die Russland verantwortlich gemacht wird, wird Deutschland weiter auf Krieg eingestimmt: Ein CDU-Politiker fordert, die Vorstufe des Verteidigungsfalls auszurufen – damit ist Krieg gemeint! Der ehemalige Rechtsanwalt Frank Hannig warnt dringend vor diesem Schritt: „Der Spannungsfall ist das Ende der Demokratie. Der Spannungsfall ist der Eintritt Deutschlands in eine kriegsgelenkte Diktatur!“

Anmoderation/Sprecher Markus: „Drohnen-Alarm – Deutschland muss den Spannungsfall ausrufen“ titelte welt.de am 30. September 2025. In der Politik gibt es angesichts der mutmaßlich russischen Provokationen am europäischen Himmel erste Stimmen, den sogenannten Spannungsfall auszurufen.

Der CDU-Sicherheitspolitiker und Oberst a.D. Roderich Kiesewetter fordert: Nur so könne Deutschland die Infrastruktur besser schützen und die Drohnen sofort abwehren. Doch was steckt wirklich dahinter – und welche Konsequenzen hätte das für unser tägliches Leben? Frank Hannig ist Vater von zwei Söhnen, deutscher YouTuber und ehemaliger Rechtsanwalt. Er zeigt auf was wirklich passiert, wenn Deutschland den Spannungsfall ausruft und warnt eindringlich:...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV