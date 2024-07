Chinas Uiguren – bestüberwachtes Volk als Muster für die Welt

Wenige Finanzdynastien, wie Rothschild und Rockefeller, prägen und tyrannisieren den gesamten Globus. Kein Wunder wird aus dem einst so wunderbaren China mit seinen kostbaren Menschen ein Konzentrationslager. Aber wann in der Vergangenheit konnte je ein auf Unterdrückung basierendes System auf Dauer bestehen?

Die Region Xinjiang im Nordwesten Chinas ist digital bestens überwacht. Ehemals hieß die Region Turkestan. Die dort ansässige Volksgruppe der Uiguren sind Moslems, sprechen eine Turksprache und schreiben arabisch. Im 18. Jahrhundert wurde ihr Land überwältigt und in das chinesische Reich eingegliedert.

Mit den Han-Chinesen, der eigentlichen Bevölkerung Chinas, haben sie nichts gemeinsam. Das UN-Völkerrecht auf freie Selbstverwaltung gilt für die Uiguren nicht. Denn ihr Territorium ist enorm reich an Bodenschätzen. Darauf will das kommunistische Regime Chinas nicht verzichten. Vielmehr verwandelte es diese Region in ein riesiges Freiluftgefängnis, in dem die Uiguren nicht nur völlig entrechtet und schikaniert, sondern systematisch dezimiert werden. Mithilfe von Umerziehungslagern, der Zerstörung historischer und kultischer Gebäude, sowie 100.000-fachen Zwangssterilisationen und -abtreibungen. WEF-Gründer Klaus Schwab lobt das chinesische Regime als mustergültig und für die gesamte Welt als nachahmenswert. Damit enthüllt Schwab, wovon die superreichen Fädenzieher träumen.

Diese wenigen Finanzdynastien, wie Rothschild und Rockefeller, prägen und tyrannisieren den gesamten Globus. Über ihre ausführenden Organe, wie BlackRock und Vanguard, dominieren sie die gesamte Wirtschaft. Über z.B. WEF und UNO geben sie die politische Marschrichtung vor. Und über sämtliche Geheimdienste und Militärbündnisse drücken sie ihre Machtgelüste durch. Kein Wunder wird aus dem einst so wunderbaren China mit seinen kostbaren Menschen ein Konzentrationslager. Aber das Kalkül der superreichen Oligarchen wird nicht aufgehen. Denn wann in der Vergangenheit konnte je ein auf Unterdrückung basierendes System auf Dauer bestehen?

Links:

Völkermord an den Uiguren mit ausgefeilter digitaler Technik

ExpressZeitung Ausgabe 51 Dezember 2022

Quelle: Kla.TV