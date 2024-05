Marie-Thérèse Kaiser (AfD): Skandal-Urteil schockt Musk

Die AfD-Politikerin Marie-Thérèse Kaiser muss 6000 € Strafe wegen Volksverhetzung zahlen – das hat das Landgericht Verden am Montag entschieden. Dieses Urteil ist so skandalös, das sich sogar Elon Musk einschaltet. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist nicht erst seit gestern in Gefahr. Doch was sich nun die Justiz in Niedersachsen geleistet hat, lässt die Sorge um den Rechtsstaat in Deutschland noch größer werden.

BRD-Wahnsinn: Realität als Tabu Marie-Thérèse Kaiser – die den Zuschauern von COMPACT-TV schon aus mehreren Sendungen bekannt sein dürfte – wurde bereits 2023 vom Amtsgericht der Stadt Rotenburg, in deren Kreistag sie als Abgeordnete sitzt, der Volksverhetzung schuldig gesprochen und zu 100 Tagessätzen zu 60 Euro verurteilt, was jetzt durch das Landgericht Verden bestätigt wurde.

Ihr Vergehen: Sie hat auf die überproportional hohe Präsenz von afghanischen Straftätern in den Kriminalitätsstatistiken aufmerksam gemacht – und zwar schon im August 2021, als das zentralasiatische Land wegen des fluchtartigen Abzugs der US-Truppen gerade in aller Munde war. Damals war auch die Erschütterung über ein schweres Verbrechen noch sehr groß: In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 2021 war das aus Niederösterreich stammende 13jährige Mädchen Leonie in Wien unter Drogen gesetzt, schwer misshandelt und missbraucht und schließlich erdrosselt worden. Als Täter wurden vier Afghanen festgenommen, wobei die offiziellen Altersangaben damals zwischen 16 und 23 Jahren lagen. Problemgruppe MUFLs Alterstests ergaben dann aber, dass der vermeintlich 16jährige Täter laut einem Gutachten schon mindestens 20 Jahre alt war. Und auch das ist eben bei afghanischen Asylbewerbern wohl eher der Normal- als der Ausnahmefall – fast alle verweisen auf angeblich verlorene oder vernichtete Dokumente und machen sich dann erheblich jünger, als sie wirklich sind. So kommen sie in den Genuss einer Einstufung als MUFL (minderjähriger unbegleiteter Flüchtling) und sichern sich dadurch für den Steuerzahler sündhaft teure umfangreiche Leistungen, da ein Minderjähriger Anspruch auf Leistungen nach der Jugendhilfe hat und ein kostspieliges „Gesamtpaket“ aus Unterbringung, Ausbildung und Betreuung finanziert bekommt. Im Falle der Begehung schwerster Straftaten wird man außerdem praktischerweise nach Jugendstrafrecht verurteilt. Doch mittlerweile ist es gefährlich geworden, solche grundlegenden migrationspolitischen Wahrheiten überhaupt auch nur auszusprechen – sehen Sie Marie-Thérèse Kaiser im COMPACT-Interview! Verpassen Sie morgen nicht diese TV-Debatte, die ab 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal von COMPACT-TV ausgestrahlt werden wird und die Ihnen dabei helfen kann, die Ereignisse der vergangenen Wochen besser einzuordnen. Quelle: COMPACT-TV