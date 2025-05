Spotlight: Thomas Röper über Merz und Taurus-Lieferungen

Spotlight: Thomas Röper über Merz und Taurus-Lieferungen

Die Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper sind als erste deutsche EU-Bürger auf einer Sanktionsliste erwähnt, was massive Auswirkungen auf ihre Bewegungsfreiheit und ihre Finanzen hat. Auf EU-Ebene werden hier Entscheidungen und Dekrete veröffentlicht, vollkommen am geltenden Recht vorbei. Wer Parallelen zu mittelalterlichen Umgangsformen wie der Ächtung erahnt, liegt hier nicht falsch. Menschenrechte und Grundgesetz haben offenbar in der Kriegsrhetorik keinen Platz mehr.

Markus Fiedler sprach im Interview mit Thomas Röper über die Folgen der Sanktionen und mögliche Zukunftsszenarien für Journalisten der freien unabhängigen Medien. Hier die Sanktionsliste: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202500966 Ausschnitt aus dem Interview mit Thomas Röper (Auf der EU-Sanktionsliste) ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-thomas-roeper-3/ Quelle: apolut