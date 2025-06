Widerruf der Zustimmung zum WHO-Pandemievertrag: Eine Forderung an die Politik

Mit einem offenen Brief hat sich der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie (MWGFD) am 5. Juni 2025 an alle deutschen Bundestags- und Landtagsabgeordneten gewandt, um auf die gravierenden politischen und rechtlichen Bedenken im Zusammenhang mit dem WHO-Pandemievertrag (PA) und den überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) aufmerksam zu machen.

