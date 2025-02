Durchbruch! Trump und Putin wollen Frieden machen

Endlich! Der Frieden in der Ukraine ist in greifbare Nähe gerückt. Das ist es, wonach sich doch die ganze Welt sehnt! ... Die ganze Welt? Nun, Deutschlands Altparteien haben da eine andere Sicht der Dinge. Was wurde beim Treffen zwischen Trump und Putin beschlossen? Und wie sehen die Reaktionen darauf aus? Dr. Stephanie Elsässer und Dominik Reichert haben ganz genau hingeschaut.

