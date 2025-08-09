Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schlappe für Merz: Trump will sich mit Putin treffen

Freigeschaltet am 09.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Endlich gute Nachrichten: US-Präsident Trump will sich nun mit Wladimir Putin persönlich treffen. Kanzler Merz trifft das schwer, denn im Moment möchte niemand mit ihm Krieg spielen. Was hat zu dieser Entwicklung geführt? Und kann man dem Frieden trauen? Alle aktuellen positiven wie negativen Entwicklungen des Ukraine-Krieges analysieren Armin-Paul Hampel und Jürgen Elsässer.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

