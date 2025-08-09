Schlappe für Merz: Trump will sich mit Putin treffen

Endlich gute Nachrichten: US-Präsident Trump will sich nun mit Wladimir Putin persönlich treffen. Kanzler Merz trifft das schwer, denn im Moment möchte niemand mit ihm Krieg spielen. Was hat zu dieser Entwicklung geführt? Und kann man dem Frieden trauen? Alle aktuellen positiven wie negativen Entwicklungen des Ukraine-Krieges analysieren Armin-Paul Hampel und Jürgen Elsässer.

