Faesers Abschiebe-Trick: Kriminelle dürfen bleiben!

Flieger in den Irak oder die Türkei - Nancy Faeser lässt abschieben! Bitte was? Da ist doch etwas faul. COMPACT-TV schaut genauer hin! Derweil wurde in Österreich ein 14-Jähriger Mordopfer durch die Hand eines syrischen Flüchtlings, das ganze Land steht auf den Barrikaden. Ermittler gehen von einem islamistischen Anschlag aus. Alles dazu hören Sie heute in knackigen 15 Minuten von Paul Klemm und Dominik Reichert.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV