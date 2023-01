Kurz vor dem kritischen Höhepunkt: Standortbestimmung mit Ernst Wolff und Krissy Rieger

Antidemokratie in demokratischem Gewand – erleben wir nicht genau das zurzeit? Im Interview mit Krissy Rieger bestätigt Ernst Wolff: Die Welt steht kurz vor dem kritischen Höhepunkt. Wie gilt es damit umzugehen? Lassen Sie sich diese umfassende Standortbestimmung nicht entgehen und verbreiten Sie diese Informationen.

Im Schatten einer am 7. Dezember letzten Jahres stattgefundenen „Reichsbürger-Razzia“ wurde wieder einmal still und heimlich ein neues Gesetz verabschiedet. Genau eine Woche, nachdem dieser „Staatsstreich“ durch die Polizei wirkungsvoll verhindert wurde, verabschiedete die Bundesregierung am 14.12.2022 das sogenannte Demokratiefördergesetz. Ein Gesetz, das bei genauerer Betrachtung wieder einmal genau das Gegenteil von dem beinhaltet, was der Name besagt.



Im Nachfolgenden sehen Sie ein Interview von der Aufklärerin und Autorin Krissy Rieger mit dem bekannten Finanzexperten Ernst Wolff. Das Interview beginnt mit diesen jüngsten politischen Ereignissen und endet mit einer globalen Standortbestimmung. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV