Kayvan Soufi-Siavash (Ken Jebsen) zum Ukraine-Russland-Konflikt

Wenn die Guten das Völkerrecht abschaffen wollen, sind wir dann den falschen Guten gefolgt? Dieser und anderen Fragen gehen wir in diesem kurzweiligen Interview mit Kayvan Soufi-Siavash (Ken Jebsen) nach. Die Reise zur Untersuchung des Ukraine-Russland-Konflikts führt uns zu den Anfängen des letzten Jahrhunderts und bringt selten Gehörtes ans Licht. Laut verschiedenen Berichten, sowohl in den freien wie auch in den Massenmedien, wurden am 19. Februar 2024 vier deutsche Offiziere der Luftwaffe bei einem Telefongespräch von Russland abgehört. Beim Gespräch ging es unter anderem darum, dass Deutschland bis zu 100 Taurus-Langstreckenraketen an die Ukraine liefern solle. Diese Raketen haben eine Reichweite von 500 Kilometern, mit denen ukrainische Luftschläge weit in russisches Gebiet ermöglicht würden.

Der Schweizer Militärexperte Ralph Bosshard schreibt dazu auf bkostrat.ch, dass solche Gespräche auch inszeniert sein könnten. Im aktuellen Fall nun schreibt der freie Journalist Peter Haisenko auf anderweltonline.com, dass das deutsche Verteidigungsministerium die Echtheit des Mitschnittes bestätigt habe. Auch der Betreiber von anti-spiegel.ru Thomas Röper schreibt, dass die deutschen Medien die Echtheit des abgehörten und in Russland veröffentlichten Telefonats in ihren Berichten bestätigt haben...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV